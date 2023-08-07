На БСТ прошел первый этап кастинга ведущих

На телеканале БСТ появятся новые лица. Прошёл кастинг ведущих. Приглашали кандидатов в возрасте от 22 до 50 лет. Участников рассматривали как для новостного формата, или аналитических программ, так и для развлекательных передач.
Каждый из потенциальных звёзд кадра выступил с самопрезентацией, прочитал текст с телесуфлёра. Кандидатов записали на видео. Это нужно для следующего этапа – отбора лучших. Когда будет организован следующий кастинг – пока неизвестно, но, по словам жюри, подобный конкурс если и состоится, то не раньше, чем через год.
Заявки на кастинг ведущих подали более 400 человек. Четверть из них прошли предварительный отбор. Анкеты принимали на русском и башкирском языках. Большинство кандидатов – девушки. Среди них новички, и те, кто уже работал на ТВ.