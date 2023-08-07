В Уфе задержан водитель, накопивший 85 штрафов

По информации пресс-службы госавтоинспекции по Уфе, 35-летний владелец автомобиля марки «Ауди А4» был задержан сотрудниками ДПС по причине неуплаты штрафов за нарушения правил дорожного движения с начала 2021 года.

Сообщается, что сумма задолженности по штрафам превысила 90 тысяч рублей. Также за этим гражданином числятся и другие долги, общая сумма которых составляет 1,3 млн рублей.

С должником теперь будут разбираться судебные приставы в целях урегулирования задолженности.