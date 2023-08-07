ФК «Уфа» провел матч IV тура «золотой группы» Второй лиги

Наша команда владела игровым преимуществом на протяжении почти всего матча. Лучшие моменты для того, чтобы открыть счёт, были у Романа Минаева и воспитанника «Уфы» 2004 года рождения Миграна Агеяна, для которого эта встреча была дебютной. Но матч завершился вничью – 0:0.