ФК «Уфа» провел матч IV тура «золотой группы» Второй лиги

Футбольный клуб «Уфа» накануне провёл матч четвертого тура «золотой группы» Второй лиги. Подопечные Сергея Гуренко сыграли в Москве против «Велеса».
Наша команда владела игровым преимуществом на протяжении почти всего матча. Лучшие моменты для того, чтобы открыть счёт, были у Романа Минаева и воспитанника «Уфы» 2004 года рождения Миграна Агеяна, для которого эта встреча была дебютной. Но матч завершился вничью – 0:0.
Следующую игру уфимцы проведут на стадионе «Нефтяник». В воскресенье в 17:00 они примут на своём поле омский «Иртыш».