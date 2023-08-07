Оказание первой помощи в экстремальных ситуациях. Под Уфой прошли курсы по тактической медицине. Их программа была разработана участниками боевых действий с учетом опыта, полученного в зоне СВО. На протяжении трех дней около 30 человек отрабатывали навыки, которые могут пригодиться не только на поле боя, но и в обычной жизни.
Командир, разведчик, пулемётчик и медик. Разведгруппа из четырех человек передвигается от одного укрытия к другому. По сценарию, один из бойцов получает ранение. Упав, он должен в положении лёжа сам себе наложить жгут. Далее пострадавший теряет сознание. Задача остальных – отвлечь внимание противника и вынести раненного в безопасную зону.
После этого одним из способов, которым обучали инструкторы, бойцы переносят раненного в жёлтую зону, где первым делом им нужно определить наличие ранений и угрозу для жизни.
Еще один важный момент – правильная транспортировка раненного. Из одной зоны в другую условного бойца переносят на бескаркасных носилках.
Программа курсов по тактической медицине была разработана участниками боевых действий, которые получили опыт в зоне специальной военной операции. В трехдневных учениях, которые прошли на территории пейнтбольного клуба, принимали участие не только мужчины. И каждый преследовал свою цель.
Он решил организовать эти курсы по совету друзей и родственников, которые находятся в зоне СВО. Умение оказать помощь при ранении или травме себе и товарищам, говорит Азат Саразеев, это даже важнее, чем умение стрелять. Прицельно вести огонь по противнику доведется не каждому, а получить ранение может абсолютно каждый, даже тот, кто находится далеко от передовой, так как современная война – это война техники и технологий.