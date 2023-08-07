Команда из Башкирии заняла все призовые места на всероссийском форуме по беспилотной авиации

В период с 27 июня по 7 августа в Новосибирске состоялся профессиональный форум по беспилотной авиации «Архипелаг 2023». Главная цель мероприятия заключалась в разработке и обсуждении сценариев использования дронов в регионах в рамках программ развития беспилотных авиационных систем, а также в формировании рейтинга готовности регионов к внедрению этих программ.

По информации министерства образования республики, в ходе форума прошли соревнования по применению беспилотных авиационных систем, в которых самое активное участие приняли студенты из Башкирии. Отмечается, что наша команда проявила превосходную подготовку и ее участники заняли все призовые места на пьедестале.

Команда Уфимского колледжа радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности завоевала 4 первых места, 1 второе и 2 третьих места. В категории «Поражение воздушной мишени (личный зачет)» одержал победу студент УКРТБ Джамал Садиков. Также, выпускник колледжа и инженер компании «ИРТ» Даниил Кислицын занял первое место в соревнованиях по точности попадания по мишеням.

Наша команда, в состав которой вошли выпускник колледжа Даниил Кислицин и студенты Джамал Ситдиков и Амалияи Атауллина, заняла первое место в увлекательной категории «Дрон-баскетбо».