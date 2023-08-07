Михаил Мурашко посетил в Уфе поликлинику № 13 и БГМУ

Сегодня министр здравоохранения ознакомился с работой структурных подразделений поликлиники городской клинической больницы № 13. Гостям показали, как работает в учреждении электронная запись к врачам, и продемонстрировали, как идет разделение потока пациентов.

Поликлиника является площадкой для апробации множества федеральных пилотных проектов. Здесь активно внедряют цифровизацию процессов. Показали министру типовой пункт забора биоматериала. Кстати, клинико-диагностическая лаборатория ГКБ № 13 – одна из лидирующих в Башкортостане по объему и качеству выполняемых лабораторных исследований. Большое внимание в больнице уделяют вопросам цифровизации медицины.

Побывал федеральный министр сегодня и в Башкирском медуниверситете. Там Михаил Мурашко и Радий Хабиров пообщались с иностранными студентами. В стенах вуза как раз проходила научно-практическая конференция на тему «Летние образовательные школы – элемент привлечения иностранных граждан в первичное звено здравоохранения». После приветственных выступлений министра здравоохранения и Главы Башкортостана состоялась церемония вручения госнаград работникам системы здравоохранения региона. После этого гостям показали цифровую кафедру, где готовят так называемых IT-медиков.