В Уфе проходит Всероссийское совещание по вопросам развития первичной медико-санитарной помощи

В следующем году в Башкортостане не останется ни одного аварийного фельдшерско-акушерского пункта. Об этом сегодня заявил глава республики. Радий Хабиров и министр здравоохранения России Михаил Мурашко приняли участие в пленарном заседании Всероссийского совещания по актуальным вопросам развития первичной медико-санитарной помощи.

Всего семь рабочих кабинетов. Это своеобразная мини-больница на колёсах. Главный врач Республиканской клинической больницы имени Куватова рассказывает министру здравоохранения России о мобильной поликлинике. Консультативно-диагностический комплекс на базе автомобиля «КамАЗ» поступил в РКБ в декабре 2020 года.

Если на улице можно было ознакомиться со специализированными автомобилями, которые используются в сфере здравоохранения республики, то в фойе развернулась выставка производителей медицинской продукции. После ознакомления с достижениями республиканских предприятий и возможностями региона министр здравоохранения России и Глава Башкортостана приняли участие в пленарном заседании всероссийского совещании по развитию первичного звена здравоохранения. Уфа была выбрана местом проведения форума неслучайно, отметил Михаил Мурашко.

Коллеги продемонстрировали достижения не только в программных мероприятиях. Есть успехи в области внедрения цифровых технологий, которые позволяют упростить доступ к медицинской помощи, улучшить коммуникацию с пациентом, фактически, внедрять персонализированный подход. Внедрение программ с искусственным интеллектом позволяют делать медицинскую помощь более комфортной и приближённой к месту жительства. Михаил Мурашко, министр здравоохранения Российской Федерации

В свою очередь Глава Башкортостана во время общения с журналистами на тему развития первичного звена медицины рассказал о том, когда в Башкортостане не останется аварийных ФАПов. За последние четыре года в порядок привели 340 фельдшерско-акушерских пунктов. Предстоит модернизировать еще порядка ста, и сделать это планируется к 2024 году. Параллельно необходимо решать еще одну важную задачу, отметил Радий Хабиров – она касается нехватки кадров.

С точки зрения региональной управленческой команды, программа модернизации первичного звена здравоохранения – одна из самых эффективно работающих. Она наполнена ресурсами и в короткие сроки даёт положительный эффект. В последние годы мы фиксируем главный показатель работы отрасли – рост продолжительности жизни населения. В прошлом году Башкортостан достиг важной отметки в 73 года. И в первом полугодии 2023 года сохраняется тенденция к увеличению этого показателя. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В модернизацию первичного звена здравоохранения страны с 2020 по 2024 год направят более 550 миллиардов рублей. В стране построят или реконструируют почти 2,5 тыс. медицинских объектов, закупят более 13 тысяч автомобилей и свыше 66 тысяч единиц нового оборудования.

Федеральный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения» реализуется в России с 2022 года. Его цель – организовать оказание медицинской помощи рядом с местом жительства, обучения или работы, учитывая потребности всех групп населения. Для этого в регионах создают новые объекты, оказывающие первичную медико-санитарную помощь.