В Уфе проходит Всероссийское совещание по вопросам развития первичной медико-санитарной помощи

В следующем году в Башкортостане не останется ни одного аварийного фельдшерско-акушерского пункта. Об этом сегодня заявил глава республики. Радий Хабиров и министр здравоохранения России Михаил Мурашко приняли участие в пленарном заседании Всероссийского совещания по актуальным вопросам развития первичной медико-санитарной помощи.
Всего семь рабочих кабинетов. Это своеобразная мини-больница на колёсах. Главный врач Республиканской клинической больницы имени Куватова рассказывает министру здравоохранения России о мобильной поликлинике. Консультативно-диагностический комплекс на базе автомобиля «КамАЗ» поступил в РКБ в декабре 2020 года.
Если на улице можно было ознакомиться со специализированными автомобилями, которые используются в сфере здравоохранения республики, то в фойе развернулась выставка производителей медицинской продукции. После ознакомления с достижениями республиканских предприятий и возможностями региона министр здравоохранения России и Глава Башкортостана приняли участие в пленарном заседании всероссийского совещании по развитию первичного звена здравоохранения. Уфа была выбрана местом проведения форума неслучайно, отметил Михаил Мурашко.
В свою очередь Глава Башкортостана во время общения с журналистами на тему развития первичного звена медицины рассказал о том, когда в Башкортостане не останется аварийных ФАПов. За последние четыре года в порядок привели 340 фельдшерско-акушерских пунктов. Предстоит модернизировать еще порядка ста, и сделать это планируется к 2024 году. Параллельно необходимо решать еще одну важную задачу, отметил Радий Хабиров – она касается нехватки кадров.
В модернизацию первичного звена здравоохранения страны с 2020 по 2024 год направят более 550 миллиардов рублей. В стране построят или реконструируют почти 2,5 тыс. медицинских объектов, закупят более 13 тысяч автомобилей и свыше 66 тысяч единиц нового оборудования.
Федеральный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения» реализуется в России с 2022 года. Его цель – организовать оказание медицинской помощи рядом с местом жительства, обучения или работы, учитывая потребности всех групп населения. Для этого в регионах создают новые объекты, оказывающие первичную медико-санитарную помощь.
В рамках двухдневного всероссийского совещания запланирован обмен лучшими практиками, в том числе мобильной и телемедицины. Участники форума обсудят и технологии, которые касаются «Бережливого производства». Это формат, позволяющий увеличить объемы приема пациентов, сократив при этом время ожидания. Задача – работать быстро и эффективно.