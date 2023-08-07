В правительстве Башкирии обсудили ремонт республиканских школ

Почти 400 школ республики включили в заявку на ближайшие три года. Список на рассмотрении в Минпросвещения России. Об этом сегодня заявили на оперативном совещании в правительстве. Чиновники рассказали, что Башкортостан по количеству ремонтируемых школ занимает второе место среди регионов страны.
Пока родители активно готовят детей к школе, строители в спешном порядке готовят сами школы к учебному году. В рамках федеральной программы ремонтируют 77 зданий в 28 муниципалитетах. Работы завершены более чем на 90%. У подрядчиков – считанные недели, чтобы полностью сдать все объекты.
На совещании в режиме видеосвязи принимал участие представитель одной из подрядных организаций, которая проводит ремонт школы в селе Рухтино Дуванского района. У чиновников возникли опасения, что учебное заведение не успеют ввести в строй до 1 сентября. Однако подрядчик заверил, что компания сделает все срок.
На капремонт и оснащение в текущем году выделено почти 4,5 млрд рублей. По количеству ремонтируемых школ Башкортостан занял второе место среди регионов. В обновленные здания в этом году пойдут порядка 17 тысяч детей. При этом власти уже составили список учреждений для модернизации на последующие годы. Глава республики также поручил уделить особое внимание школьному питанию.
Новый учебный год в республике начнут более полумиллиона учеников, десятая часть которых – это первоклассники. Радий Хабиров также поручил чиновникам особое внимание уделить тем детям, отцы которых находятся на СВО. По словам главы региона, они не должны чувствовать себя обделенными.