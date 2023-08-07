В правительстве Башкирии обсудили ремонт республиканских школ

Почти 400 школ республики включили в заявку на ближайшие три года. Список на рассмотрении в Минпросвещения России. Об этом сегодня заявили на оперативном совещании в правительстве. Чиновники рассказали, что Башкортостан по количеству ремонтируемых школ занимает второе место среди регионов страны.

Пока родители активно готовят детей к школе, строители в спешном порядке готовят сами школы к учебному году. В рамках федеральной программы ремонтируют 77 зданий в 28 муниципалитетах. Работы завершены более чем на 90%. У подрядчиков – считанные недели, чтобы полностью сдать все объекты.

Речь идёт о масштабной программе модернизации учреждений школьного образования, которую инициировал Президент России Владимир Владимирович Путин. Мы активно в ней участвуем. По привлечённым средствам из федерального бюджета на капитальный ремонт школ за 2022–2023 годы Башкортостан занимает первое место в России. Благодарю Минобрнауки региона за эффективную заявочную кампанию.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

На совещании в режиме видеосвязи принимал участие представитель одной из подрядных организаций, которая проводит ремонт школы в селе Рухтино Дуванского района. У чиновников возникли опасения, что учебное заведение не успеют ввести в строй до 1 сентября. Однако подрядчик заверил, что компания сделает все срок.

Фото №1 - В правительстве Башкирии обсудили ремонт республиканских школ

На капремонт и оснащение в текущем году выделено почти 4,5 млрд рублей. По количеству ремонтируемых школ Башкортостан занял второе место среди регионов. В обновленные здания в этом году пойдут порядка 17 тысяч детей. При этом власти уже составили список учреждений для модернизации на последующие годы. Глава республики также поручил уделить особое внимание школьному питанию.

Жесткий спорт с операторов школьного питания. Слава богу, уровень вырос, дети хорошо питаются. К 1 сентября нормально организуйте этот вопрос, чтобы детям холодное не давали, никаких просроченных продуктов, чужого мяса не пускаем, все продукты должны быть наши.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
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Новый учебный год в республике начнут более полумиллиона учеников, десятая часть которых – это первоклассники. Радий Хабиров также поручил чиновникам особое внимание уделить тем детям, отцы которых находятся на СВО. По словам главы региона, они не должны чувствовать себя обделенными.

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