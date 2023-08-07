Радий Хабиров поручил чиновникам отремонтировать ДК в Архангельском районе

По словам главы региона, в ДК течет крыша – если не вмешаться в ситуацию, его можно попросту потерять. Необходимо выделить необходимые средства на проектирование и сами работы.

Также глава региона дал поручение завершить строительство бассейнов в Федоровском и Куюргазинском районах, сроки сдачи которых не первый раз откладываются.

Это издевательство, я считаю. С бассейнами какая-то беда. Деньги находим, все делаем, а вы не можете сделать бассейны. В следующий понедельник жду доклад, когда люди пойдут купаться. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан