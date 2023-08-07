Радий Хабиров поручил чиновникам отремонтировать ДК в Архангельском районе

По словам главы региона, в ДК течет крыша – если не вмешаться в ситуацию, его можно попросту потерять. Необходимо выделить необходимые средства на проектирование и сами работы.
Также глава региона дал поручение завершить строительство бассейнов в Федоровском и Куюргазинском районах, сроки сдачи которых не первый раз откладываются.
На оперативном совещании также обсудили ход уборочной кампании. На данный момент урожай собран на 18% площадей. К концу недели, как полагают аграрии, соберут миллион тонн зерна. Продолжается кормозаготовка. В связи с почвенной засухой в июне на отдельных территориях республики была зафиксирована гибель посевов. В 26 наиболее пострадавших районах введен режим чрезвычайной ситуации.