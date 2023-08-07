Более сотни добровольцев из Башкирии отправились на слаживание в Оренбургскую область

Алмаз Сафин участвовал в СВО с 30 сентября 2022 года. Он удостоен высшей воинской награды за героизм, проявленный во время боев на Красно-Лиманском направлении, в районе населённого пункта Кременная в январе 2023 года. Добавим, все добровольцы нового батальона имени Алмаза Сафина получат те же права и льготы, что и в других подразделениях.