Более сотни добровольцев из Башкирии отправились на слаживание в Оренбургскую область

В Башкортостане продолжается формирование батальона имени Героя России Алмаза Сафина. Напомним, с инициативой его создания выступили ветераны боевых действий из Альшеевского района. Глава республики идею поддержал.
Алмаз Сафин участвовал в СВО с 30 сентября 2022 года. Он удостоен высшей воинской награды за героизм, проявленный во время боев на Красно-Лиманском направлении, в районе населённого пункта Кременная в январе 2023 года. Добавим, все добровольцы нового батальона имени Алмаза Сафина получат те же права и льготы, что и в других подразделениях.
Договоры могут заключить мужчины до 60 лет, в исключительных случаях – до 65. Подписать соглашение имеют право и не проходившие воинскую службу, но получившие высшее или среднее профессиональное образование. Минимальный срок – от шести месяцев. Жителям Башкортостана, желающим заключить контракт, нужно обратиться по единому справочному номеру 117. Также можно связаться по телефону с центральным штабом.
Адрес центрального штаба: Уфа, ул. Айская, 63.
Телефоны: +79870472875; +79871320276; +79378400112.