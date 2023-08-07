В Башкирии пьяный водитель устроил массовую аварию

Сегодня в Туймазах пьяный водитель устроил массовое ДТП. Авария произошла во втором часу дня на улице Гафурова. На кадрах видно, что Nissan X-Trail виляет из стороны в сторону. И в итоге при выезде на встречную полосу он сначала столкнулся с «Шевроле Нивой», а затем лоб в лоб сошелся с вазовской 14-й.