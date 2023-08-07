В Башкирии пьяный водитель устроил массовую аварию

Сегодня в Туймазах пьяный водитель устроил массовое ДТП. Авария произошла во втором часу дня на улице Гафурова. На кадрах видно, что Nissan X-Trail виляет из стороны в сторону. И в итоге при выезде на встречную полосу он сначала столкнулся с «Шевроле Нивой», а затем лоб в лоб сошелся с вазовской 14-й.
Пассажирку отечественного авто госпитализировали. Оказалось, что за рулем «Ниссана» сидел 67-летний местный житель, от которого разило алкоголем.
За минувшие выходные госавтоинспекторы задержали на дорогах республики 213 нетрезвых водителей. 14 из них сели за руль пьяными повторно. Профилактический рейд проходил с пятницы по воскресенье. Наличие штрафов, пользование ремнями безопасности, соблюдение правил перевозки детей – сотрудники ГИБДД вели проверку по всем фронтам. Всего за выходные было пресечено более пяти тысяч административных нарушений.