Уфа впервые принимает этап кубка России по шахматам среди женщин

Это «Мемориал Веры Пензиной». Он проводится в соответствии с единым календарным планом Федерации шахмат России. Параллельно проходит юношеский турнир. И все это в ГКЗ «Башкортостан».

Главный судья соревнований кошачьей походкой неслышно перемещается по залу. В шахматах нужна экипировка однозначно – арбитрам не простят цоканье каблуков. Разумеется, нет места и для зрителей. Но для шахматных эстетов нашли выход в виде онлайн-трансляций на сайте соревнований.

Уфа впервые принимает этап кубка России. Это «Мемориал Веры Пензиной», которая сумела дорасти до уровня международного арбитра. В столицу республики приехали шахматистки из Москвы, Татарстана, Саратовской, Нижегородской, Тюменской областей, Мордовии. Вот международные мастера среди женщин Маргарита Лысенко и Алиса Нурмухаметова экзаменуют в первом туре наших башкирских девушек – Камиллу Тиманкину и Аделю Тазетдинову. Для республиканской школы шахмат такие турниры – солидная экономия бюджета и серьезная возможность повысить уровень мастерства. Вывезти такое количество ребят в другие города нереально.

Набираются опыта семьями. На третьем этаже думают девушки, на втором сосредоточились участники юношеских соревнований. Младшие Эмиль и Камиль уже закончили свой тур, а вот их сестры Жизель и Адель еще продолжали свою игру.