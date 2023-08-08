Михаил Мурашко высоко оценил эффективность работы системы здравоохранения Башкирии

Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко дал высокую оценку первому дню своей рабочей поездки в Башкирию. Накануне глава федерального ведомства начал свой день с утренней велопрогулки по набережной реки Белой, после чего провел всероссийское совещание, посвященное актуальным аспектам развития первичной медико-санитарной помощи. Затем состоялась рабочая встреча с руководителем региона Радием Хабировым.

В ходе встречи министр отметил эффективную работу руководства региона в сфере здравоохранения и подчеркнул значимость проводимых изменений в системе медицинской помощи. По его словам, в Башкирии переосмысление оказания медицинской помощи направлено на предотвращение заболеваний, раннюю диагностику и эффективное лечение. Михаил Мурашко также отметил положительную динамику в ожидаемой продолжительности жизни в республике и снижение смертности от болезней сердечно-сосудистой системы и онкологических заболеваний.

Также министр выделил республику как регион, имеющий передовой опыт в различных направлениях здравоохранения, и уточнил, что именно по этим причинам Уфа выбрана в качестве площадки для проведения всероссийского совещания.

В заключение, Михаил Мурашко подчеркнул, что начало и конец дня стали яркими акцентами этой поездки. По его мнению, модернизация первичного звена здравоохранения – это не просто обновление оборудования, но и пересмотр организации его работы, в том числе индивидуального подхода к пациентам.

Кроме того, руководитель Минздрава России подчеркнул необходимость выработки общей идеологии, единого пути развития здравоохранения, а на примере Башкирии предложил убедиться в эффективной реализации большинства проектов в этой сфере.

В первый день рабочей поездки Михаил Мурашко и Глава Башкирии Радий Хабиров посетили поликлинику ГКБ № 13 в Уфе и Башкирский медицинский университет. В конце рабочего дня они возложили цветы к памятнику Минигали Шаймуратову.