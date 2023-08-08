В Уфе снова произошёл трагический случай на воде

По информации пресс-службы управления гражданской защиты города, вчера ближе к вечеру экстренные службы получили информацию о происшествии на реке Белой: в 300 метрах ниже по течению от пляжа «Ак-Яр Нижегородка» утонул мужчина.

Заявитель, сын погибшего, рассказал, что его отец доплыл до глубокого места реки и исчез из виду. Для поиска пропавшего на место инцидента были направлены спасатели водолазного поискового отряда. После двух часов активных поисков тело 48-летнего мужчины было найдено.