В Башкирии женщина пытается вернуться дочерей, которых бросила в детском доме

На тот момент детям от нового брака было уже по четыре года, женщина жила на пособия по уходу за детьми в квартире нового мужа. Пока она устраивала личную жизнь, детей, оставшихся в детском доме села Бижбуляк, взяли под опеку, а долг по алиментам увеличился до полумиллиона рублей. Судебные приставы нанесли визит по новому месту жительства женщины и напомнили ей, что алименты — это не выбор, а родительское обязательство. Неплательщицу привлекли к административной ответственности, назначив ей 40 часов обязательных работ.

служба судебных приставов РБ