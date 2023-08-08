В Башкирии женщина пытается вернуться дочерей, которых бросила в детском доме

В службе судебных приставов Башкирии рассказали о непростой судьбе 22-летней девушки из села Бижбуляк.
У сельчанки умерли мама и супруг. Девушка осталась одна с двумя маленькими детьми. Денег на жизнь семье катастрофически не хватало, тогда молодая мама решила отдать дочерей в детский дом. Оставшись совершенно одна, девушка пристрастилась к алкоголю. Она уклонялась от своих родительских обязанностей и не платила алименты. Ситуацию под контроль взяли приставы.
Девушку объявили в розыск в ноябре 2021 года. Её ограничили в правые выезда и специальных правах. За это время девушка вышла замуж, сменила фамилию, уехала в другое село. Её удалось найти лишь в январе этого года.
Сотрудники принудительного исполнения провели с женщиной разъяснительную беседу и предложили ей официальное трудоустройство в рамках адресной социальной помощи. Не долго думая, женщина, не имеющая специального образования, согласилась. Теперь она работает поваром в детском саду, куда ходят её младшие дети, и собирает документы, чтобы вернуть старших. Однако помимо её желания суд будет также учитывать мнение обеих дочерей.