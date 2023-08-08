В Башкирии хлопок в одном из цехов предприятия привел к серьезным травмам работников

Накануне вечером в Стерлитамаке в одном из цехов предприятия, на котором производится поливинилхлорид, произошел хлопок остаточного полимерного материала. Известно, что в настоящее время это помещение находится на консервации.

По информации экстренных служб, в результате инцидента два человека получили травмы. В частности, госпитализирована женщина, 1971 года рождения, с термическими ожогами лица, верхних и нижних конечностей 2 и 3 степени на 60% тела. Ее состояние медики оценивают как тяжелое. Еще один пострадавший: мужчина, 1972 года рождения, который также получил ожоги лица, шеи, кистей рук и нижних конечностей 2 и 3 степени – площадь ожогов составила 50% тела. Оба пострадавших находятся в ожоговом отделении местной клинической больницы №1.

Представители администрации Стерлитамака на оперативном совещании подтвердили произошедшее. Заместитель главы города Артур Гафаров попросил главного врача больницы №1 Ильшата Яппарова следить за состоянием пострадавших и ежедневно докладывать об их самочувствии.