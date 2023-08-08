В Уфе нашли мужчину, которого обвинили в домогательствах к девушкам в автобусах

Некий мужчина на протяжении нескольких недель пристаёт к девушкам в общественном транспорте. Много пострадавших на маршрутах, которые следуют из Черниковки в центр. При этом ситуация напрягает пассажирок не первый год. Раньше девушки просто не сообщали о факте домогательств.