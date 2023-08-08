В Правительстве Башкортостана вновь поднимались вопросы обращения с ТКО

На заседании правительства Башкортостана обсуждались вопросы, связанные с проблемами утилизации бытового мусора в некоторых муниципалитетах. Особое внимание было уделено критической ситуации, сложившейся в пяти районах, которые находились в ведении компании «Дюртюлимелиоводстрой».

Эта компания перестала выполнять свои обязанности, что привело к чрезвычайным последствиям. В результате принято решение лишить «Дюртюлимелиоводстрой» статуса регионального оператора, а с начала июля к обслуживанию зоны №2 приступила компания «Эко-Сити», которая имеет статус регионального оператора в этой зоне сроком на один год.

В рамках совещания также была рассмотрена проблема по уборке мусора в Иглинском районе. Здесь задачей подрядчика МУП «САХ», являющегося партнером регионального оператора «ЭкоТранс", является обеспечение утилизации мусора. Однако «ЭкоТранс» пренебрегает своими обязательствами. В этой связи планируется расторжение контракта с этой компанией и проведение аукциона для выбора нового подрядчика.

Министерству экологии совместно с администрациями муниципалитетов поручено создать условия для перезаключения договоров между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями и компанией «Эко-Сити» в срок до 1 сентября. Сюда входит поиск подходящих помещений для открытия клиентских офисов и подбор необходимых кадров.