Жительница Башкирии пришла на помощь тонущему ребенку

Как сообщает издание «Туймазинский вестник», 7 августа 44-летняя жительница Туймазов отдыхала в соседнем регионе в городе Бавлы у бассейна. Она присматривала за своей дочкой, когда услышала крики о помощи.

Оказалось, незнакомый мальчик начал уходить под воду и звать маму. Уроженка Башкирии не растерялась, бросилась к утопающему и вытащила из воды. В этот же момент к ребёнку подоспела и его мама. Женщина поблагодарила за спасение сына. Ребёнок в порядке.