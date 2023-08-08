В Башкирии после ДТП водитель застрял в салоне авто

Председатель Госкомитета Башкирии по ЧС Фарит Гумеров рассказал о спасении водителя после дорожно-транспортного происшествия.

Группа спасателей возвращалась с водолазных работ в Шаранском районе. Они заметили в кювете машину и сразу решили помочь пострадавшим. Инцидент произошёл на 69 км автодороги Тюменяк-Туймазы. Оказалось, водитель ВАЗ-2114 не справился с управлением и допустил опрокидывание авто.

Спасатели деблокировали водителя, который находился в бессознательном состоянии в поврежденном авто. Пассажир в аварии получил незначительные травмы и смог самостоятельно выбраться из салона машины. Однако обоим потребовалась госпитализация.