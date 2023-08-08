Михаил Мурашко дал высокую оценку функционалу ЦУР Башкирии

В Уфе министру здравоохранения России Михаила Мурашко рассказали о возможностях Центра управления республикой (ЦУР).

Начальник управления Главы Башкортостана по социальным коммуникациям Елена Прочаковская подчеркнула, что ЦУР сегодня предоставляет уникальную возможность для жителей региона обращаться к руководству через социальные сети. В свою очередь, руководители имеют возможность в режиме реального времени отслеживать решение вопросов жителей региона.

По словам Елены Прочаковской, процесс работы с обратной связью в Центре основан на использовании информационных систем. Так, системы «Инцидент менеджмент» и платформа обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе» отслеживают комментарии в социальных сетях. Эти две информационных системы являются лишь частью 12 систем, внедренных в работу ЦУР республики. Их большая часть разработана совместно с региональным Министерством цифрового развития и другими профильными ведомствами.

Также министру здравоохранения России рассказали о том, что ЦУР Башкирии занимает ведущие позиции в Приволжском федеральном округе и входит в Топ-5 регионов России по числу отработанных обращений граждан. За период с 2018 года по январь 2023 года ЦУР успешно обработал и ответил на 920 921 обращение жителей с помощью вышеуказанных систем.

Основным инструментом работы с обращениями жителей стала система «Инцидент менеджмент», которая непрерывно следит за комментариями жителей в более чем 700 официальных аккаунтах социальных сетей министерств, ведомств, муниципалитетов, включая руководство республики. В случае, если сообщение жителя содержит вопрос или проблему, оно незамедлительно начинает обрабатываться, а исполнитель уведомляет об этом жителя там же – в социальных медиаресурсах. С момента старта работы системы были успешно разрешены 743 тысячи проблем граждан Башкирии, подытожила Елена Прочаковская.

Михаил Мурашко дал высокую оценку возможностям ЦУР Башкирии. Он подчеркнул, что цифровизация стала неотъемлемой частью всех сфер жизни, включая здравоохранение, и опыт работы ЦУРа Башкирии может служить примером для других регионов страны.