В Уфе мужчина сделал фото под юбкой школьницы в лифте

В Уфе сотрудники полиции разыскивают извращенца, который сделал фотографию под юбкой 12-летней школьницы.
Инцидент произошёл в Зелёной роще в жилом доме по улице Софьи Перовской. Случившееся попало в объектив камеры слежения. Как сообщает портал Mash Batash, неизвестный мужчина преследовал девочку, а потом оказался с ней в одном лифте. Девочка постаралась встать поближе к дверям, а мужчина оказался за юной уфимкой. Именно тогда он сделал фотографию на телефон, опустив руку под её юбку.
Девочка осознала случившееся, но побоялась себя выдать. После она рассказала о произошедшем родителям, которые и обратились в полицию.
Фото: Mash Batash.