В Уфе мужчина сделал фото под юбкой школьницы в лифте

В Уфе сотрудники полиции разыскивают извращенца, который сделал фотографию под юбкой 12-летней школьницы.

Фото №1 - В Уфе мужчина сделал фото под юбкой школьницы в лифте

Инцидент произошёл в Зелёной роще в жилом доме по улице Софьи Перовской. Случившееся попало в объектив камеры слежения. Как сообщает портал Mash Batash, неизвестный мужчина преследовал девочку, а потом оказался с ней в одном лифте. Девочка постаралась встать поближе к дверям, а мужчина оказался за юной уфимкой. Именно тогда он сделал фотографию на телефон, опустив руку под её юбку.

Девочка осознала случившееся, но побоялась себя выдать. После она рассказала о произошедшем родителям, которые и обратились в полицию.

Заявление поступило в отдел полиции от родителей девочки. В данный момент ведется проверка, проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению данного гражданина.

пресс-служба МВД по РБ 

Фото: Mash Batash.

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