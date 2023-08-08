В Уфе мужчина сделал фото под юбкой школьницы в лифте

Инцидент произошёл в Зелёной роще в жилом доме по улице Софьи Перовской. Случившееся попало в объектив камеры слежения. Как сообщает портал Mash Batash, неизвестный мужчина преследовал девочку, а потом оказался с ней в одном лифте. Девочка постаралась встать поближе к дверям, а мужчина оказался за юной уфимкой. Именно тогда он сделал фотографию на телефон, опустив руку под её юбку.