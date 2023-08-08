Радий Хабиров и Михаил Мурашко возложили цветы к памятнику Минигали Шаймуратову

Глава республики Радий Хабиров и министр здравоохранения России Михаил Мурашко в ходе встречи обсудили взаимодействия федерального ведомства с регионом. Кроме того, темой беседы стала и реализация отраслевых программ и национальных проектов. Михаил Мурашко отметил, что успешные практики республики нужно распространять по стране.
Также в ходе визита в столицу республики Михаил Мурашко вместе с главой Башкортостана возложил цветы к памятнику Герою России Минигали Шаймуратову, воинам 112-й Башкавдивизии и всем защитникам Родины. Для руководителя федерального ведомства также провели экскурсию и рассказали об истории создания памятника и значении всей композиции. В ней отражена не только история дивизии, но и всей республики.