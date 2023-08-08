В Башкирии установлены квоты для охотников на добычу диких животных

В Башкирии установлены ограничения на охоту на сезон 2023-2024 годов. Соответствующее распоряжение подписал Глава республики Радий Хабиров. Ознакомиться с документом можно на официальном портале правовой информации.

Согласно положениям распоряжения, в период с 1 августа текущего года по 1 августа будущего года охотники получили право на добычу 2682 лосей, 2474 сибирских косуль, 57 рысей, 10 пятнистых оленей, 516 бурых медведей и 786 барсуков.