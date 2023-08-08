Сегодня из Уфы ушел гумконвой для бойцов полка «Башкортостан»

На площади Единого логистического центра помощи мобилизованным и добровольцам-участникам СВО в Уфе собралось около двадцати машин для отправки в зону боевого слаживания мотострелкового полка «Башкортостан». Советник главы республики по вопросам взаимодействия с военнослужащими Алик Камалетдинов поделился деталями.

Он рассказал, что большая часть конвоя – это техника высокой проходимости: автомобили УАЗ, «буханки», «Фермеры», «Патриоты» и «Нива». Этот транспорт необходим нашим бойцам для успешного выполнения боевых задач в зоне СВО. Кроме того, в рамках этой миссии отправляется гуманитарная помощь от республики, общественных организаций, муниципалитетов, а также посылки от близких и родственников военнослужащих. Еще повезут 20 тонн воды, поделился Алик Камалетдинов.

Советник главы Башкирии также подчеркнул, что это будет «короткий конвой» - время в пути составит около 7 часов.

Также Алик Камалетдинов поддержал инициативу создания батальона имени Героя России Алмаза Сафина. Он уверен, что это правильное решение, так как патриотическая идентификация с родной республикой способствует укреплению боевого духа и поддержке солдат и их семей.

На площади звучит песня «День Победы» и подготовительные работы перед отправкой завершаются. Водители распределяют груз, устанавливают флаги мотострелкового полка «Башкортостан» на свои автомобили.