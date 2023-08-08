Уфу посетил известный профессор из Объединенных Арабских Эмиратов

Для иностранных студентов Башкирского медуниверситета выступил известный учёный. Уролог, профессор Ият Эмат приехал из Объединенных Арабских Эмиратов. Он более 20 лет возглавляет отделение центральной больницы города Шарджа. Свои знания и опыт он передаёт студентам в разных странах. Нашу республику профессор посещает не впервые. Лекция шла на английском языке. Слушателями стали студенты из Индии, Африки, Средней Азии.
Встреча прошла в рамках программы «Полезные каникулы», которая реализуется в Башкирском медуниверситете уже шестой год. Для иностранных студентов, которые остаются в Уфе во время летнего отдыха, составляется график познавательных мероприятий. Помимо теоретических занятий, будущие специалисты наблюдают, как проводят операции, совершенствуют свои хирургические навыки на муляжах, учат русский язык.
Сегодня в БГМУ обучаются более четырёх тысяч иностранных студентов из 60 стран, 800 из них трудоустроены в региональные медучреждения.