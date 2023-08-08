В Башкирии 79 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов

В вузах республики завершилась приемная кампания. В числе первых поступивших – школьники, которые сдали ЕГЭ на 100 баллов. Стремление каждого покорить вершину, трудолюбие и упорство позволило достичь успеха.

Таблица Менделеева вместо букваря. Уфимец Арслан Ишмухаметов решил после школы поступить в Башгосмедуниверситет. Хочет стать хирургом. Потому в одиннадцатом классе сделал упор на профильные предметы.

Химией я интересуюсь с того момента, как начали её изучать. Я был уверен в том, что у меня будет 100 баллов, но всё-таки немножко переживал. Арслан Ишмухаметов, выпускник Центра образования №114 г. Уфы

Изучать природу и устройство мира Арслан Ишмухаметов продолжит в медуниверситете. Он зачислен в вуз. Заслуженно, уверена учитель.

Прежде всего, химию на 100 баллов сдают очень трудолюбивые дети. Нужно много практиковаться. Если ученик самостоятельный, может сам практиковаться, выполняет все задания, он достигнет хороших результатов. Ирина Казакова, учитель химии Центра образования №114 г. Уфы

А вот Ратмира Сабитова уже много лет привлекает программирование. Как итог – 100 баллов на ЕГЭ по информатике. Будущий разработчик программ скоро отправится на пары в Российский технологический университет.

Информатику выбрал, потому что самому нравится. До этого всегда участвовал в олимпиадах и по физике, но уже гарантированно выбрал, что информатику буду сдавать, чтобы стать программистом. Ратмир Сабитов, выпускник школы №7 г. Бирска