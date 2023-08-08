В Башкирии 79 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов

В вузах республики завершилась приемная кампания. В числе первых поступивших – школьники, которые сдали ЕГЭ на 100 баллов. Стремление каждого покорить вершину, трудолюбие и упорство позволило достичь успеха.
Таблица Менделеева вместо букваря. Уфимец Арслан Ишмухаметов решил после школы поступить в Башгосмедуниверситет. Хочет стать хирургом. Потому в одиннадцатом классе сделал упор на профильные предметы.
Изучать природу и устройство мира Арслан Ишмухаметов продолжит в медуниверситете. Он зачислен в вуз. Заслуженно, уверена учитель.
А вот Ратмира Сабитова уже много лет привлекает программирование. Как итог – 100 баллов на ЕГЭ по информатике. Будущий разработчик программ скоро отправится на пары в Российский технологический университет.
Всего в Башкортостане 79 учеников сдали ЕГЭ на максимальные 100 баллов. Наибольшее количество по таким дисциплинам, как русский язык, физика и химия. В целом, как отметили в региональном Министерстве образования, в этом году выросло и количество тех, кто набрал выше 80 баллов. Столько набрали почти 30% выпускников школ республики.