ЦБ выпустил в обращение памятную монету к 100-летию Расула Гамзатова

Сегодня, 8 августа, Банк России выпустит в обращение особую памятную монету, посвященную выдающемуся советскому поэту Расулу Гамзатову. Этот известный литератор приобрел мировую известность благодаря своим произведениям, которые были переведены на множество языков и пользовались огромным успехом в разных странах.

Некоторые из его стихов превратились в песни, а его знаменитые «Журавли» особенно ярко символизируют память о тех, кто погиб во время Великой Отечественной войны.

Новая монета «Поэт Р.Г. Гамзатов, к 100-летию со дня рождения» включена в серию «Выдающиеся личности России». Номинал монеты составляет 2 рубля. Она изготовлена из серебра высокого качества (925 пробы. Вес – 15,55 грамма, диаметр – 33 мм. Планируется выпустить всего 5000 экземпляров этой монеты.