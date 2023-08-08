Житель Башкирии собирает главные спортивные достижения Альшеевского района

Единственный в Альшеевском районе музей спортивной славы готовится к празднованию своего юбилея. В следующем году ему исполнится 15 лет с момента основания. За это время его главному хранителю Саубану Тажиеву удалось собрать в одном зале результаты практически всех главных спортивных достижений района.

Он знает каждого спортсмена района по именам и хорошо помнит их главные достижения. Уже на подходе к музею стены спорткомплекса украшены моментами триумфа, которые от советской эпохи и до наших дней создавали жители Альшеевского района.

Трофеи спортивных побед едва умещаются и в основном выставочном зале. На стеллажах и витринах не только грамоты и кубки, но и личные вещи победителей. Например, эти коньки принадлежали чемпиону СССР 1956 года по конькобежному спорту Радику Мустафину. Гири принёс один из тяжелоатлетов. Здесь также много вырезок из газет. Например, отдельное место отведено чемпионке по художественной гимнастике Ляйсан Утяшевой – одной из самых известных уроженок района.

Саубан Тажиев – создатель и главный хранитель музея. Со спортом его долгие годы связывала работа на разных должностях в школе и администрации. Ему уже пошёл девятый десяток, что, однако, не мешает мужчине искать новые экспонаты для своей выставки.