Состояние крайней степени тяжести – медики о мальчике, которого придавило машиной в гаражном боксе

По данным МВД по РБ, вчера утром в селе Акбердино Иглинского района республики с 2-летним ребенком произошел несчастный случай. Напомним, в гараже частного дома 7-летний ребенок попытался завести автомобиль, в результате чего он совершил наезд на своего младшего брата.

Известно, что старший брат в автомобиле провернул ключ зажигания, из-за чего машина покатилась назад и младший мальчик был прижат к воротам гаража.

После проведенных обследований у пострадавшего малыша выявлен перелом основания черепа и ушиб головного мозга. Кроме того, врачи допускают перелом ребер.

В пресс-службе Минздрава Башкирии сообщили, что состояние ребенка крайней степени тяжести и представляет угрозу для его жизни. Мальчик находится на искусственной вентиляции легких.