В Башкирии при эксплуатации аттракционного оборудования выявлено более 100 нарушений

В Башкирии выявлены 114 нарушений в работе аттракционов. Нарушения в их эксплуатации были обнаружены в ходе рейдов, организованных для контроля за безопасностью развлекательных устройств. Эксплуатанты этих аттракционов получили официальные уведомления, в которых сообщается о необходимости устранения этих нарушений, информирует пресс-служба республиканского правительства.
На сегодняшний день полномочия по наблюдению за состоянием аттракционов переданы регионам. В апреле в Башкирии был принят соответствующий закон. Сегодня на территории республики зарегистрировано 517 аттракционов, включая 109 единиц – это зимние горки.
Это самое большое количество аттракционов, находящихся под надзором, в Приволжском федеральном округе. Основная их масса работает в крупных населенных пунктах. Кроме того, много аттракционного оборудования доставлено из других регионов, - подчеркнули в правительстве.