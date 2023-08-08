В Башкирии при эксплуатации аттракционного оборудования выявлено более 100 нарушений

В Башкирии выявлены 114 нарушений в работе аттракционов. Нарушения в их эксплуатации были обнаружены в ходе рейдов, организованных для контроля за безопасностью развлекательных устройств. Эксплуатанты этих аттракционов получили официальные уведомления, в которых сообщается о необходимости устранения этих нарушений, информирует пресс-служба республиканского правительства.

На сегодняшний день полномочия по наблюдению за состоянием аттракционов переданы регионам. В апреле в Башкирии был принят соответствующий закон. Сегодня на территории республики зарегистрировано 517 аттракционов, включая 109 единиц – это зимние горки.