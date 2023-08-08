ЦБ РФ предупреждает: мошенники рассылают зараженные шаблоны документов

В России мошенники выработали новую тактику: они заражают вирусами шаблоны документов, которые предлагает Сеть. На крючке – специалисты, которые по долгу своей службы много работают с шаблонами документов в интернете – бухгалтеры, секретари, финансовые специалисты.

Схема работает следующим образом: злоумышленники создают поддельные сайты, имитируя их под государственные органы и популярные юридические платформы, на которых размещают зараженные файлы. Далее пользователи загружают эти документы, после чего на их устройствах запускается вредоносная программа для удаленного доступа.

Таким образом аферисты получают возможность изменять банковские реквизиты в договорах компании удаленно. Это могут быть соглашения с контрагентами или поставщиками услуг. И вот тут мошенники вместо настоящих реквизитов вписывают свои собственные.

Нередки случаи, когда мошенники даже блокируют доступ к рабочим компьютерам, требуя деньги за его восстановление.

Для предотвращения такой атаки следует соблюдать следующие меры предосторожности: установить регулярно обновляемое антивирусное программное обеспечение на компьютере, запретить автоматическую установку и запуск незнакомых программ.

Кроме того, необходимо тщательно проверять адрес веб-сайта: даже один символ может отличать поддельный сайт от официального. Главное помнить: официальные ресурсы государственных органов обычно имеют маркировку в виде его кружка с галочкой, отмечают в Центробанке,