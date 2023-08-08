Врачи в Уфе успешно провели беременной органосохраняющую операцию

Операция проводилась в несколько этапов. До её начала сердечно-сосудистый хирург под контролем рентген-дуги установил баллоны в просвет внутренних подвздошных артерий. После врач-акушер-гинеколог выполнил донное кесарево сечение, чтобы при извлечении ребёнка не повредился участок врастания плаценты. Малыша передали бригаде неонатологов. На следующем этапе врачи перекрыли кровоток по внутренним подвздошным артериям, чтобы уменьшить кровопотери при иссечении участка врастания плаценты и провели метропластику, позволяющую восстановить целостность маточной стенки. Операция прошла успешно. После того как малыш набрал вес, он вместе с мамой был выписан домой.