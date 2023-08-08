Михаил Мурашко и Радий Хабиров посетили здание новой городской больницы №9 в Уфе

Глава Башкортостана Радий Хабиров и министр здравоохранения России Михаил Мурашко посетили здание новой городской больницы №9 в Уфе. Объект построен в рамках федерального проекта «Программа модернизации первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение».
Врачебную помощь там получает 41 тысяча жителей Ленинского района столицы, из них 15 тысяч – дети. С октября планируется прикрепление 37 тысяч человек из Уфимского района, проживающих рядом. Мощности медучреждения хватит на всех, уверяют врачи.
Радий Хабиров и Михаил Мурашко пообщались с персоналом и пациентами медучреждения. В здании больницы также расположены взрослая и детская поликлиники, женская консультация. А кабинеты укомплектованы современным медицинским оборудованием, включая КТ, маммограф, рентген, УЗИ экспертного уровня, эндоскопическое оборудование, оборудование для оториноларинголога, офтальмолога и других специалистов. Расположение кабинетов врачей и общая планировка учитывают число возможных пациентов, чтобы снизить вероятность возникновения очередей и сделать ожидание приёма максимально комфортным.
Михаил Мурашко, министр здравоохранения Российской Федерации