Михаил Мурашко и Радий Хабиров посетили здание новой городской больницы №9 в Уфе

Глава Башкортостана Радий Хабиров и министр здравоохранения России Михаил Мурашко посетили здание новой городской больницы №9 в Уфе. Объект построен в рамках федерального проекта «Программа модернизации первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение».

Врачебную помощь там получает 41 тысяча жителей Ленинского района столицы, из них 15 тысяч – дети. С октября планируется прикрепление 37 тысяч человек из Уфимского района, проживающих рядом. Мощности медучреждения хватит на всех, уверяют врачи.

Мы предполагали, что за счет близлежащих населенных пунктов увеличится население, мы были готовы. Азат Рахматуллин, главный врач городской больницы №9

Радий Хабиров и Михаил Мурашко пообщались с персоналом и пациентами медучреждения. В здании больницы также расположены взрослая и детская поликлиники, женская консультация. А кабинеты укомплектованы современным медицинским оборудованием, включая КТ, маммограф, рентген, УЗИ экспертного уровня, эндоскопическое оборудование, оборудование для оториноларинголога, офтальмолога и других специалистов. Расположение кабинетов врачей и общая планировка учитывают число возможных пациентов, чтобы снизить вероятность возникновения очередей и сделать ожидание приёма максимально комфортным.

Те изменения, которые практикуют, меняет подход к лечению пациентов, профилактики. Самое главное – сделать так, чтобы было удобно и было больше здоровых людей. А даже если заболел – максимально обеспечить выздоровление. Михаил Мурашко, министр здравоохранения Российской Федерации