Уфа вошла в топ-5 городов-миллионников – лидеров по длине велодорожек

Согласно информации одного из российских навигационных сервисов, Уфа занимает четвертое место в списке пяти наиболее удобных для велосипедных прогулок городов-миллионников. Общая протяженность велосипедных дорожек в столице Башкирии, которые проходят через парки и вдоль тротуаров, составляет 52 километра.
Лидирующие позиции по длине велодорожек занимают: Москва с 405 километрами, Санкт-Петербург с 140 километрами, Екатеринбург с 53 километрами. Пятое место в этом списке досталось Омску с 36 километрами.
По количеству велопарковок Уфа занимает девятое место с 678 пунктами. В Москве таких парковок насчитывается 9,49 тысяч, в Санкт-Петербурге - 8,1 тысячи, а в Екатеринбурге - 2,06 тысячи. Наименьшим количеством велопарковок располагает Красноярск (251).
При этом среднее количество мест на велопарковке в Уфе – шесть, тогда как в Санкт-Петербурге их восемь, а в Москве - семь.