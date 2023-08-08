Уфа вошла в топ-5 городов-миллионников – лидеров по длине велодорожек

Согласно информации одного из российских навигационных сервисов, Уфа занимает четвертое место в списке пяти наиболее удобных для велосипедных прогулок городов-миллионников. Общая протяженность велосипедных дорожек в столице Башкирии, которые проходят через парки и вдоль тротуаров, составляет 52 километра.

Лидирующие позиции по длине велодорожек занимают: Москва с 405 километрами, Санкт-Петербург с 140 километрами, Екатеринбург с 53 километрами. Пятое место в этом списке досталось Омску с 36 километрами.

По количеству велопарковок Уфа занимает девятое место с 678 пунктами. В Москве таких парковок насчитывается 9,49 тысяч, в Санкт-Петербурге - 8,1 тысячи, а в Екатеринбурге - 2,06 тысячи. Наименьшим количеством велопарковок располагает Красноярск (251).