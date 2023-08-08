В Башкирии выросло количество туроператоров, реализующих программу «Школьный туризм»

В 2023 году в реализации программы «Школьный туризм» задействована 21 туристическая организация, список туроператоров пополнили муниципальное учреждение и автономная некоммерческая организация.
Программа «Школьный туризм» реализуется в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», ее участниками стали более 11 тысяч школьников средних классов в 2022 году и 17 тысяч в 2023 году.
Все туроператоры обеспечивают трансфер, проживание и горячее питание, страхование, проведение культурно-познавательных и патриотических экскурсий, безопасность детей.
Справка:
Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства», запущен в 2021 году. В нацпроект входят три федеральных проекта: «Совершенствование управления в сфере туризма», «Повышение доступности туристических услуг» и «Развитие туристской инфраструктуры».