В Башкирии выросло количество туроператоров, реализующих программу «Школьный туризм»

В 2023 году в реализации программы «Школьный туризм» задействована 21 туристическая организация, список туроператоров пополнили муниципальное учреждение и автономная некоммерческая организация.

Фото №1 - В Башкирии выросло количество туроператоров, реализующих программу «Школьный туризм»

Программа «Школьный туризм» реализуется в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», ее участниками стали более 11 тысяч школьников средних классов в 2022 году и 17 тысяч в 2023 году.

На этапе запуска программы министерством были отобраны опытные туроператоры, вошедшие в федеральный реестр. Совместно с Центром развития туризма Республики Башкортостан мы разработали маршруты путешествий, учли пожелания ребят и педагогов. В 2023 году Башкортостану было выделено из федерального бюджета 188,7 млн рублей, из регионального — 75,5 млн рублей. Соответственно, мы расширили и количество туроператоров.

Рустем Афзалов, министр предпринимательства и туризма РБ

Все туроператоры обеспечивают трансфер, проживание и горячее питание, страхование, проведение культурно-познавательных и патриотических экскурсий, безопасность детей.

Справка:

Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства», запущен в 2021 году. В нацпроект входят три федеральных проекта: «Совершенствование управления в сфере туризма», «Повышение доступности туристических услуг» и «Развитие туристской инфраструктуры».

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