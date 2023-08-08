Группа мобилизованных отправилась из Уфы в зону СВО после отпуска

Солдаты были в республике две недели. Большинство из них отпускное время провели с родными. Все призывники – из разных городов и районов республики. Они проходят службу в одной воинской части. Впереди – двухдневный маршрут. Для доставки их на территорию СВО были выделены два автобуса. Колонну будут сопровождать спасатели Госкомитета по ЧС.