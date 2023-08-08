Из Уфы на боевое слаживание в Оренбургскую область отправятся военнослужащие-контрактники

Завтра из Уфы на боевое слаживание в Оренбургскую область отправятся военнослужащие-контрактники. До этого уехали больше сотни добровольцев. После учений они поступят на службу в новый батальон имени Героя России Алмаза Сафина.

Военнослужащие получат те же права и льготы, что и в других подразделениях. Договоры могут заключить мужчины до 65 лет. Подписать соглашение имеют право и те, кто ранее не проходил военную службу.