В Башкирии жители Мраково отметили День села

Жители Мраково отметили День села. В честь праздника на центральной площади прошла большая ярмарка и концерт звезд эстрады. Кроме того, были открыты новые культурно-исторические объекты. К слову, на празднике сельчане по-своему отметили тему благоустройства райцентра.

Песни и игры возле юрт. В каждой гостей встречали угощением, рассказывали о своей истории и традициях. Каждую из 12 юрт собрали и обустроили жители нескольких улиц райцентра. Цифра не только красивая, но и символическая – именно на стольких улицах в этом году был уложен новый асфальт, причем в каждой юрте была своя тематика. Улица цветов встречала гостей множеством ярких растений, а мастера представляли изделия ручной работы. К слову, сельчанам в подготовке активно помогали предприятия и организации района.

Центром внимания стала новая Аллея братства, которую обустроили как раз к празднику. В торжественной церемонии открытия и возложении цветов приняли участие ветераны боевых действий и локальных конфликтов. На аллее установлены обелиски, посвященные каждому роду войск.

В ходе праздника на главной сцене отметили передовиков производства и активных жителей села. Кроме того, подарки получили образцовые семьи, долгожители. Отдельно прошла церемония награждения призеров конкурса образцовых домов. А ключи от своих квартир получили дети-сироты.