В Уфе начался III региональный педагогический марафон «Соты»

Это соревнование проходит на пяти площадках в разных городах Башкортостана, в нем принимают участие 64 команды учителей и две команды студентов БГПУ.

Сегодня на площадке в Уфе за победу сражались 17 команд из разных концов региона, составе которых были победители и призеры конкурса «Учитель года». Всех ждали два испытания: презентация «Я – учитель, это круто!» и мастер-класс по современной творческой и эффективной методике преподавания.

Несколькими днями ранее на площадке марафона в Янауле за выход в финал соревновались 13 команд. Членам жюри было непросто выбрать победителя, ведь каждый коллектив педагогов демонстрировал свои уникальные наработки и разнообразные методики преподавания предметов.