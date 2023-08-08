В Уфе зарегистрированы случаи мошенничества в сфере аренды недвижимости

В последнее время участились случаи обращений в полицию со стороны пострадавших от действий мошенников, которые используют схему аренды жилья, сообщает пресс-служба МВД по Башкирии.

Один из инцидентов произошел с жителем Калининского района, который искал подходящее жилье для съема и нашел нужное объявление в интернете. Созвонился с предполагаемым арендодателем для уточнения условий, но мужчину почему-то сразу попросили внести залог в размере 19 тысяч рублей. Как только деньги были перечислены, с сайта объявлений исчезла информация о сдаче жилья в аренду, а автор сделки тоже не выходил на связь.

В Орджоникидзевском районе Уфы зафиксирован аналогичный случай. Мужчина также искал съемное жилье и наткнулся в социальных сетях на подходящее предложение. После связи с предполагаемым арендодателем и обсуждения деталей сделки, мошенник убедил парня внести залог в размере 16,5 тысячи рублей. Однако, как и в предыдущем случае, после перевода суммы «арендодатель» перестал отвечать на звонки.