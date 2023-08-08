Михаил Мурашко оценил уровень развития здравоохранения в Башкирии

Министр здравоохранения России на утреннем брифинге пожелал жителям республики как можно позже становиться пациентами. Михаил Мурашко отметил: важно поддерживать правильный образ жизни. Ну а как в Уфе организовано лечение, а также паллиативная помощь, показали уже на местах. Вместе с главой региона министр здравоохранения страны побывал в новой больнице № 9 в Затоне, а также в одном из самых больших хосписов в России.

Внутреннюю кухню показали всю. Готовят для подопечных и их близких во время нахождения в хосписе в пищеблоке, также отдельно можно сделать что-то индивидуальное для себя как дома – на кухне. В центре паллиативной помощи есть игровая комната, зимний сад и бассейн.

Хоспис рассчитан на 60 человек – 40 взрослых и 20 детей. Оба отделения работают. Сейчас здесь 36 подопечных. В центре продолжают создавать уют, например, принимают в дар предметы интерьера. Те, кто хочет помочь, могут сделать это в любое время года, поддержка нужна будет всегда – как финансовая, так и волонтёрская. Желающие могут подать заявку онлайн через официальный сайт. А сейчас, в сезон урожая, желающие могут привезти даже собранные овощи и фрукты или заготовки на зиму. Вся помощь для хосписа – безвозмездная.

Работу нового объекта министру здравоохранения также показали в Затоне. Больница № 9 была построена в рамках нацпроекта. Врачебную помощь там получает 41 тысяча жителей Ленинского района столицы, из них 15 тысяч – это дети. В октябре готовы принять ещё 37 тысяч новых пациентов из Уфимского района. Мощности медучреждения хватит на всех, уверяют врачи.

В здании больницы расположены взрослая и детская поликлиники, женская консультация. А кабинеты укомплектованы современным медицинским оборудованием, включая КТ, маммограф, рентген, УЗИ экспертного уровня, эндоскопическое оборудование, оборудование для оториноларинголога, офтальмолога и других специалистов. Расположение кабинетов врачей и общая планировка учитывают число возможных пациентов, чтобы снизить вероятность возникновения очередей и сделать ожидание приёма максимально комфортным.

Мы сегодня видим, что те изменения, которые происходят, они действительно, меняют подход к лечению и профилактике пациентов. Самое главное – должны сделать так, чтобы было удобно и больше здоровых людей. И если даже заболел, максимально обеспечить сопровождение. Михаил Мурашко, министр здравоохранения Российской Федерации