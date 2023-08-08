Михаил Мурашко оценил уровень развития здравоохранения в Башкирии

Министр здравоохранения России на утреннем брифинге пожелал жителям республики как можно позже становиться пациентами. Михаил Мурашко отметил: важно поддерживать правильный образ жизни. Ну а как в Уфе организовано лечение, а также паллиативная помощь, показали уже на местах. Вместе с главой региона министр здравоохранения страны побывал в новой больнице № 9 в Затоне, а также в одном из самых больших хосписов в России.
Внутреннюю кухню показали всю. Готовят для подопечных и их близких во время нахождения в хосписе в пищеблоке, также отдельно можно сделать что-то индивидуальное для себя как дома – на кухне. В центре паллиативной помощи есть игровая комната, зимний сад и бассейн.
Хоспис рассчитан на 60 человек – 40 взрослых и 20 детей. Оба отделения работают. Сейчас здесь 36 подопечных. В центре продолжают создавать уют, например, принимают в дар предметы интерьера. Те, кто хочет помочь, могут сделать это в любое время года, поддержка нужна будет всегда – как финансовая, так и волонтёрская. Желающие могут подать заявку онлайн через официальный сайт. А сейчас, в сезон урожая, желающие могут привезти даже собранные овощи и фрукты или заготовки на зиму. Вся помощь для хосписа – безвозмездная.
Работу нового объекта министру здравоохранения также показали в Затоне. Больница № 9 была построена в рамках нацпроекта. Врачебную помощь там получает 41 тысяча жителей Ленинского района столицы, из них 15 тысяч – это дети. В октябре готовы принять ещё 37 тысяч новых пациентов из Уфимского района. Мощности медучреждения хватит на всех, уверяют врачи.
В здании больницы расположены взрослая и детская поликлиники, женская консультация. А кабинеты укомплектованы современным медицинским оборудованием, включая КТ, маммограф, рентген, УЗИ экспертного уровня, эндоскопическое оборудование, оборудование для оториноларинголога, офтальмолога и других специалистов. Расположение кабинетов врачей и общая планировка учитывают число возможных пациентов, чтобы снизить вероятность возникновения очередей и сделать ожидание приёма максимально комфортным.
Однако, несмотря на модернизацию, всё же лучше вовсе не болеть. Во время утреннего брифинга с журналистами министр здравоохранения России пожелал всем жителям как можно позже стать пациентами.