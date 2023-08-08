В Уфе аспиранты УУНиТ разрабатывают материалы биомедицинского назначения

Это первый подобный опыт в нашей стране. Выиграв грант в 2019 году в рамках президентской программы исследовательских проектов, университет получил все возможности для изучения новых технологий.

Разработка новых материалов медицинского назначения – задача не из простых. Так, для установления чистоты препарата студенты Уфимского университета науки и технологий хроматографическим методом определяют и разделяют на полезные и вредные составляющие.

В 20-м веке во всем мире был популярен германский препарат талидомид. Его прописывали беременным женщинам в качестве успокоительного. Одна форма вещества действительно помогала, а вторая приводила к побочным действиям. В результате чего в мире родилось около 12000 детей с врождёнными уродствами. И чтобы в современном мире такого не случилось, лаборатория начала заниматься разработкой технологии выделения чистых веществ.

Также если в препарате обнаружены вредные вещества, то жидкость перегоняют через роторный испаритель. Для будущих химиков это отличная возможность стать первыми в сфере изобретения новых компонентов.