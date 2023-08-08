В Башкирии реконструируют историко-краеведческий музей с. Темясово

Историческая реставрация. В селе Темясово Баймакского района продолжается реконструкция историко-краеведческого музея. Работы ведутся комплексно и с максимальной осторожностью. Связано это не только со статусом объекта культурного наследия, но и с ветхостью здания.

С каждым днём Темясовский историко-краеведческий музей всё больше преображается, обретая новый, а точнее, свой первозданный вид. Перед строителями стоит сложная задача – провести комплексную реконструкцию, опираясь на старинные чертежи и фотографии. После технического обследования здания было определено, что существующая конструкция и перекрытия требуют замены. Однако внешне они не будут отличаться от оригинала.

Нам самим интересно старое здание восстанавливать. И спасибо местным ребятам за помощь, они сами для себя тоже музей старый восстанавливают. Сергей Бочаров, строитель

Большинство строителей и подсобных рабочих – из числа местных жителей. Ещё детьми они приходили в этот музей, чтобы изучать историю родного села и республики. Поэтому и на призыв о помощи откликнулись сразу. Они уверены, что после завершения работ музей станет одной из главных достопримечательностей Темясово.

Главная роль в реконструкции – сделать так, чтобы здание было точь-в-точь как раньше. И мы специально оставили окно в стене, чтобы люди видели, из чего был построен музей. Гафур Яблыев, житель с. Темясово

Само здание возвели в 1896–1897 годах. Первый этаж был построен из бутовых камней Аминевского карьера, второй – из местного красного кирпича. Современные строители усилят несущие стены металлическим каркасом и скроют всё за штукатуркой. От первозданного вида музей будет отличаться лишь удобствами. Появятся водопровод, канализация, газ, системы отопления и видеонаблюдения. Будут созданы условия для маломобильных граждан.

После завершения работ музей будет официально называться Темясовский музей первой столицы Башкортостана. Четыре зала будут говорить об этом событии. В 1919 году тут работало башкирское правительство. Тут приняли решение подписать соглашение с советской властью. Бала заложена башкирская автономия и появился российский федерализм. Айдар Мажитов, заведующий Темясовским историко-краеведческим музеем