В Башкирии реконструируют историко-краеведческий музей с. Темясово

Историческая реставрация. В селе Темясово Баймакского района продолжается реконструкция историко-краеведческого музея. Работы ведутся комплексно и с максимальной осторожностью. Связано это не только со статусом объекта культурного наследия, но и с ветхостью здания.
С каждым днём Темясовский историко-краеведческий музей всё больше преображается, обретая новый, а точнее, свой первозданный вид. Перед строителями стоит сложная задача – провести комплексную реконструкцию, опираясь на старинные чертежи и фотографии. После технического обследования здания было определено, что существующая конструкция и перекрытия требуют замены. Однако внешне они не будут отличаться от оригинала.
Большинство строителей и подсобных рабочих – из числа местных жителей. Ещё детьми они приходили в этот музей, чтобы изучать историю родного села и республики. Поэтому и на призыв о помощи откликнулись сразу. Они уверены, что после завершения работ музей станет одной из главных достопримечательностей Темясово.
Само здание возвели в 1896–1897 годах. Первый этаж был построен из бутовых камней Аминевского карьера, второй – из местного красного кирпича. Современные строители усилят несущие стены металлическим каркасом и скроют всё за штукатуркой. От первозданного вида музей будет отличаться лишь удобствами. Появятся водопровод, канализация, газ, системы отопления и видеонаблюдения. Будут созданы условия для маломобильных граждан.
Обновится и прилегающая территория. Здесь сделают сквер, поставят башкирскую юрту, благоустроят зону отдыха. После завершения комплексной реставрации здание простоит ещё минимум 100 лет, говорят строители. Ну а первых посетителей музей сможет принять уже в конце текущего года.