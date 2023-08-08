В Башкирии появится шахматная лига

В республике работают над созданием Башкирской шахматной лиги. Об этом рассказали сегодня во время торжественной церемонии открытия этапа кубка России «Мемориал Веры Пензиной – 2023».

В республике проходят сотни мероприятий по шахматам. На сегодняшний день организовано почти 400 состязаний. Однако упор делается не только на количество, но и на качество.