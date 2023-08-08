Команда по тхэквондо ГТФ из Башкирии вернулась домой с наградами

Спортсмены успешно выступили на чемпионате и первенстве мира, который прошел в Бишкеке. Всего участие принимали порядка 1500 спортсменов из 27 стран. В составе сборной страны нашу республику защищали 10 тхэквондистов. В общекомандном зачете Россия на первом месте. Спортсмены поделились впечатлениями после победы.

Анвар Фахретдинов – самый юный тхэквондист из Башкортостана в составе сборной России. Семь лет назад он решил пойти по стопам отца Айнура Фахретдинова. Его едва заметно среди спортсменов, но в свои 10 лет он уже становился чемпионом первенства Европы. На соревнованиях в Бишкеке Анвар выступал в командном и личном хъенги, личном стоп-балле и поединке. По итогам на счету у Анвара два золота и два серебра.

Ребят на соревнования готовят сразу несколько тренеров, среди них Айнур Фахретдинов. Сам действующий спортсмен, он успевает тренировать воспитанников. В 2013 году он впервые завоевал золотую медаль на чемпионате мира. И вот спустя 10 лет та же самая награда на соревновании мирового уровня в дисциплине «командное силовое разбивание».

В течении восьми дней башкирские спортсмены выступали в личных и командных зачетах. В дисциплинах командный хьенги, силовое разбивание, спецтехника, стоп-балл, формальные комплексы и личные поединки.

Радмир Идрисов занимается тхэквондо девять лет. За это время спортсмен выполнил норматив кандидата в мастера спорта. К тому же он показывает достойные результаты на соревнованиях разного уровня. В Бишкеке Радмир выступал в двух дисциплинах – личная и командная спецтехника. Золотая медаль сразу в двух зачетах.