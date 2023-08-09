В Башкирии мать посадила за руль своего ребенка 12 лет

В микрорайоне Надежда ребенок оказался за рулем автомобиля. На это обратила внимание местная жительница и решила вмешаться в ситуацию. В автомобиле ехала и мать несовершеннолетнего водителя, которая спокойно пересела за руль и уехала. Информацию о происшествии передали в ГИБДД по Башкирии, и сотрудники полиции установили личность владелицы автомобиля.

Женщине было предъявлено обвинение в передаче руля несовершеннолетнему лицу, не имеющему водительского удостоверения. За такое нарушение предусмотрен административный штраф в размере 30 тысяч рублей. Кроме того, информацию о правонарушении передали на рассмотрение в комиссию по делам несовершеннолетних.