Программа фестиваля башкирских лошадей «Башҡорт аты»: три дня спорта и культуры

С 11 по 13 августа в Баймакском районе республики на берегу озера Графское состоится международный фестиваль лошадей башкирской породы «Башҡорт аты».

В первый день фестиваля зрители смогут насладиться захватывающими конноспортивными состязаниями в номинациях «Ирәндек мәргәне», «Тай-тулаҡ», «Ауҙарыш» и «Ылаҡ», которые будут проводиться в качестве отборочных туров.

В вечернее время, в 18:00, состоится молодежный концерт «Атлы башҡорт — ҡанатлы ҡош», где выступят артисты башкирской эстрады: народный артист Башкортостана Рустам Гиззатуллин, заслуженные артисты Республики Башкортостан Загир Исянчурин, Марсель Кутуев, Зилия Бахтиева, а также группы «Каравансарай» и «Башстайл», лауреат международных, всероссийских и республиканских конкурсов Идель Аралбаев и другие.

12 августа в программе фестиваля запланированы увлекательные конные скачки, парад лошадей, представление джигитовки, конноспортивные состязания, разнообразные выставки народных промыслов и ремесленников. Гостей ожидает выставка-ярмарка продукции сельского хозяйства республики, а также мастерская народных промыслов и ремесел «Город мастеров» и другие интересные мероприятия.

В 18:30 для гостей выступят: народный артист России, Башкортостана и Татарстана Фидан Гафаров, народные артисты Республики Башкортостан Расуль Карабулатов, Вильдан Яруллин и Артур Туктагулов, музыкант-мультиинструменталист ZAINETDIN, артисты из филармоний Нефтекамска, Учалов и Сибая, а также Стерлитамакского государственного театрально-концертного объединения.