В Башкирии заблудилась семья из Оренбургской области

Накануне утром операторы Центра обработки вызовов по номеру «112» получили информацию о том, что в Баймакском районе республики семья из трех человек потерялась во время своей поездки на водопад Гадельша.

Однако решение обратиться в экстренные службы они приняли лишь после того, как провели всю ночь, блуждая по лесу, информирует пресс-служба госкомитета по чрезвычайным ситуациям.

Позже стало известно, что в составе тургруппы был мужчина, 1966 года рождения, и две его дочери – 1993 и 2003 года рождения. Они прибыли из Оренбургской области полюбоваться водопадом.

Сотрудники спасательной службы связались с туристами, уточнили их местоположение и быстро нашли заблудившихся.

После этого спасатели на своем авто доставили пострадавших в Сибай, откуда семья заказала такси до деревни Бахтигареево, где они оставили свой автомобиль. А вот до водопада они так и не дошли.