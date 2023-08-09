Плановые ремонтные работы – МЧС о горении на трубопроводе в Башкирии

В рамках запланированных мероприятий в Уфимском и Кушнаренковском районах в настоящее время проходят плановые ремонтные работы магистрального этиленопровода «Нижнекамск - Уфа - Стерлитамак - Салават».

По информации пресс-службы МЧС по республике, для обеспечения безопасности при проведении операций на соответствующих участках используются передвижные факелы и применяется регламентированный процесс выжигания. Работы не представляют угрозы для населения. Дополнительно на месте проведения ремонтных мероприятий проведена опашка.